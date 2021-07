Bridget heeft nergens spijt van en Bas flaneert met panty over zijn hoofd

Tweeling Ferri Somogyi uit ziekenhuis ontslagen

12:48 De pasgeboren tweeling van Ferri Somogyi en zijn vrouw Noëlle is weer gezond thuis. Nadat Lux was ontslagen uit het ziekenhuis is nu ook Imre weer thuis. Hij lag enige tijd op de intensive care aan de beademing nadat de broertjes het voor baby’s potentieel gevaarlijke RS-virus hadden opgelopen.