Bridget kan niet zonder toeschouwer eten en Karen brengt ode aan man

The Analogues spelen meester­werk The Beatles in AFAS Live

9 september The Analogues staan van 9 tot en met 11 oktober in AFAS Live. De Nederlandse band brengt een ode aan Revolver, het succesvolle album van The Beatles uit 1966. De ruime concertzaal wordt voor deze gelegenheid omgebouwd tot een ‘Club Revolver’ die aan alle RIVM-richtlijnen voldoet.