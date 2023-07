Bridget Maasland heeft ‘hele zware week’ gehad en Olcay reageert op vraag over kinderwens

Met video Hoe ‘The Dutch Giant’ zijn grote doorbraak beleefde met Indiana Jones: ‘Supertrots’

In Indiana Jones and the Dial of Destiny, nu in de bioscoop, neemt Harrison Ford het op tegen onder meer een Hollandse klerenkast. Bodybuilder Olivier Richters alias The Dutch Giant kan nog amper geloven dat zijn filmdroom werkelijkheid werd. ,,Pas op de première ging ik met ‘Indy’ op de foto. Ik moest er toch eentje hebben natuurlijk.’’