Bridget Maasland: Ik ben verliefd op Dré

Bridget Maasland spreekt nog niet van een liefdesrelatie tussen haar en zanger André Hazes (25), maar ze is in ieder geval verliefd. ,,We moeten nog uitzoeken of er sprake is van een relatie. Zo lang zien we elkaar nog niet’’, laat ze weten in de ochtendshow van haar goede vriend Radio 538-dj Frank Dane.

,,Relatie, relatie... Laten we niet te hard van stapel lopen’’, reageert ze als Dane haar met haar nieuwe relatiestatus feliciteert. ,,We hebben het leuk, that's it. We moeten nog uitzoeken of er sprake is van een relatie. Zo lang zien we elkaar nog niet.’’ Na wat aandringen: ,,Ja, ik ben wel verliefd.’’

De 45-jarige Maasland kijkt terug op een roerig weekend toen Hazes zaterdag er via zijn management een verklaring uitdeed waarin hij de relatiebreuk met de Rotterdamse Monique Westenberg (41) aankondigde. De woorden kwamen voor Westenberg als een verrassing, zo liet ze diezelfde dag via Instagram weten. ,,Vandaag heeft André mij via een appje laten weten dat hij gevoelens heeft voor een andere vrouw waar hij een tijdje contact mee heeft. Wie dit is, maakt het alleen maar nog pijnlijker’’, klonk het mysterieus.

App-je

Gisteren wist RTL Boulevard te melden dat het om Bridget ging, een presentatrice uit hun stal. Maasland vindt het ‘netjes’ hoe haar nieuwe vlam met de situatie omgaat. ,,Ik vind het niet netjes, dat als je met iemand datet en je allebei bekend bent, het kan uitkomen, als ex-partners dat op voorhand niet weten. Dus ik vond dat Dré dat moest zeggen, voordat het naar buiten zou komen. En dat is gebeurd’’, zegt ze tegen Dane.

Op het nieuws wordt the day after vooral negatief gereageerd. Maasland krijgt zoveel kritiek over zich heen dat ze zich genoodzaakt zag de reactiemogelijkheid op haar instagramaccount uit te schakelen. ,,Het is belachelijk hoe mensen reageren. Waar bemoei je je mee?’’, meent de televisiemaakster, die benadrukt dat ze André (Dré voor intimi) nu een week ‘ziet'. ,,Echt waar. Ik was in Italië, hij in Spanje en op het concert hadden we contact. That's it.’’ Dat er over het leeftijdsverschil tussen haar en de artiest wordt gepraat, doet ze af met een lach. ,,Dat is voor mij niet nieuw, toch? En voor hem ook niet.’’

André liet gisteravond via Instagram weten dat hij Monique niet heeft verlaten voor Bridget. Omdat hij merkt dat zijn omgeving berichten krijgen ‘over een zelf geschetste situatie’, wil hij eenmalig zijn verhaal doen. ,,Ik ben NIET weg gegaan bij Monique voor Bridget. Ik heb Monique NIET bedrogen met Bridget. Mijn relatie was al over met Monique, en de een is daarin sneller door gegaan dan de ander. Ik heb Monique een appje gestuurd dat ik iemand ontmoet heb waar ik contact mee heb. En dat contact mij blij maakt. Ik heb dat appje gestuurd omdat ik haar geen (valse) hoop wilde geven want ik merkte dat ik als vrijgezel de aandacht van Bridget heel leuk vond. Ik zou nooit weggaan bij mijn partner en kind voor een andere vrouw. Maar als de liefde op is, je uit elkaar gaat en dan iemand anders tegenkomt waar je weer dingen door voelt die je tijden niet gevoeld hebt. Als dat dan een schande is in bepaalde mensen hun ogen.... Haat me dan vooral!’’, klinkt het.

Ondertussen richt Hazes’ ex Monique, met wie hij vijf jaar samen was en zoon Andreas Martinus (3) heeft, op leuke dingen. ,,Positive energy’’, schreef ze bij foto's waarop is te zien hoe ze zich in het herfstzonnetje vermaakt met de kleine André. Het berichtje telt ruim 80.000 likes.