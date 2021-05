Bridget Maasland laat nek opvullen: ‘Die kalkoen is vreselijk’

Dat vertelt de presentatrice in haar podcast Chickchat. Maasland vindt dat veel mannen knapper worden naarmate hun leeftijd vordert, maar dat geldt volgens haar niet voor alle vrouwen.

Sonja Barend (81) vindt ze nog altijd prachtig. ,,Maar bij Brigitte Bardot (86) heb ik er meer moeite mee’’, zegt Bridget. ,,Omdat ik haar zó mooi vond. En dan nu zo van: laat het allemaal maar lekker hangen. Dat hoeft toch niet, er is toch ook wel een middenweg?’’

Quote Je kunt alleen maar beauty uitstralen als je alles aanpakt Bridget Maasland

Daar mikt het RTL-gezicht zelf op. ,,Ik ga ook weleens bij iemand langs die me even wat frisser maakt, dat ik er even wat gezelliger uitzie, wat meer uitgeslapen’’, zegt ze. ,,Zonder dat je dan helemaal strakgetrokken wordt.’’

Ze laat zich dan injecteren met botox of Restylane, een soort filler waarbij direct hyaluronzuur wordt ingebracht om de huid volume te geven. ,,Dan wordt het weer iets opgevulder waar het langzaam gaat hangen’’, aldus Bridget.

Kalkoenen

Maasland laat de spuiten niet alleen in haar gelaat zetten. ,,Ik doe bijvoorbeeld vaak de huid in mijn nek, die gaat rimpelen. Die strepen heb ik altijd gehad, maar nu krijg je ook een beetje dat ‘kalkoenen’ erbij. Dat is echt vreselijk, daar spuit ik wel wat in.’’

Ze let er scherp op dat ze niet te ver gaat. ,,Je moet naar iemand toe gaan die bekijkt: welk gezicht heeft zij, dat moet weer zijn zoals het was. Met een paar kleine aanpassingen, maar niet zoals het vróéger was.’’

Volledig scherm Clarice Stenger, Bridget Maasland en Justine Marcella maken samen de podcast. © Marco Okhuizen

Voor een fris uiterlijk is alleen een ingreep niet genoeg, benadrukt Bridget. ,,Ik let goed op mijn voeding, ik ga één keer in de zoveel tijd in een Freezlab (waarbij je drie minuten lang met je lichaam in een cabine gaat bij 110 graden onder nul), dan maak je ook collageen aan. Ik ga langs bij een arts die het wel een beetje opkalefatert. Je kunt alleen maar beauty uitstralen als je alles aanpakt.’’

Die gezonde levensstijl gaat haar goed af, op één zonde na. ,,Ik begin elke ochtend met een Red Bul light.’’

Het is niet de eerste keer dat Bridget een opvallende onthulling doet in haar podcast. Onlangs vertelde ze al dat ze geen moeite heeft met onenightstands, liever Monique had geheten (zoals de ex van haar ex-vriend André Hazes ook heet) en dat ze het contact met haar nieuwe vlam had verbroken na een vreemde actie.

