Bridget Maasland over nieuwe stap in carrière: ‘Nu bepaal ik mijn eigen verhaal’

video Fleurige Jeangu Macrooy schittert je tegemoet op muurtje tegenover Ahoy

13 april De enorme beeltenis van Jeangu Macrooy, Neerlands hoop in songfestivaltijden, nadert zijn voltooiing. Het indrukwekkende, kleurrijke kunstwerk verrijst op een blind muurtje onder het Zuiderterras, recht tegenover Rotterdam Ahoy, waar het megafestijn in mei zal losbarsten. ,,Dit is een blijvende herinnering aan het feit dat het songfestival naar Rotterdam komt.’’