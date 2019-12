Bridget Maasland verliest zaak tegen Privé: ‘Teleurstellend’

Chantal schrikt van ‘scheldka­non­na­des’ na artikel cocaïnever­sla­ving Wendy van Dijk

14:29 Chantal Janzen (40) is geschrokken van de stroom aan berichten die ze krijgt nadat gisteren bekend werd dat haar blad &C voor verwarring heeft gezorgd met een artikel over de cocaïneverslaving van Wendy van Dijk. Het stuk ging niet over SBS-presentatrice Wendy van Dijk, maar over een onbekende vrouw met dezelfde naam.