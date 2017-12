Bridget op de foto met aaibare Zack en André idolaat van blinkende bolide

Gordon straalt

Gordon (49) heeft weer eens een foto gedeeld van zijn in nevelen gehulde droomhuwelijk in Zuid-Afrika waarbij Angela Groothuizen fungeerde als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Met wie hij vorige week trouwde, wordt later deze maand duidelijk. Er zijn nog twee mannen in de race: horecaondernemer Rogier (41) uit Leiden en de 34-jarige steward-banketbakker Manuel uit Rome.

Met de leukste trouwambtenaar @angelagroothuizen 💍❤️ #gordongaattrouwen #capetown #wedding Een foto die is geplaatst door gordonheuckeroth (@gordonheuckeroth) op 1 Dec 2017 om 0:53 PST

Bankhangmomentje

Actrice Carolien Karthaus-Spoor voelt zich momenteel wegens een griepje behoorlijk belabberd, maar dat rillerige en koortsige ongemak heeft volgens haar ook een voordeeltje: lekker op de bank hangen met haar zoontje Otis.

Wat doe je als je, net als half Nederland, snotverkouden en rillerig bent? Precies, een moeder-zoon bankhangdagje inplannen 💙#babyotis #zoisziekzijnzelfseenfeest #qualitytime #happyfriday Een foto die is geplaatst door null (@carolienkarthaus_spoor) op 1 Dec 2017 om 3:45 PST

Xander laat zich knippen

Xander en Sophie de Buisonjé hebben vandaag in de kappersstoel een selfie gemaakt om aandacht te vragen voor een actie van de glossy Linda. Die houdt in dat mensen bij de kapper een donatie doen voor een goed doel (financiële hulp voor kansarme gezinnen) en vervolgens een via de spiegel gemaakte foto van zichzelf op sociale media parkeren. Op onderstaande foto staan de vermoedelijke kapper, Xander en zijn zoontje Dex.

Als je haar maar goed zit! Ik ben speciaal voor de @linda.foundation #gekniptvooreenselfie en daag jou uit om hetzelfde te doen!💇🏻‍♂️ Kijk snel op gekniptvooreenselfie.nl om meer te weten te komen. Een foto die is geplaatst door Xander de Buisonjé (@xdebuisonje) op 1 Dec 2017 om 4:09 PST

Trijntje vindt Hazes

Trijntje Oosterhuis vond tijdens het opruimen van een berg verhuisdozen een goudkleurig beeldje dat ze in 2001 kreeg van de familie van de in 2004 overleden levensliedzanger André Hazes. Weggooien? Echt niet. Trijntje houdt het ding.

Tussen de verhuis dozen vind ik deze!! Uit 2001. Gekregen van de fam Hazes. Deze haal ik er ff tussen uit! #hollandzingthazes #standbeeldje #koesteren #ookikzinghazes Een foto die is geplaatst door Trijntje Oosterhuis (@trijntjeoosterhuis) op 1 Dec 2017 om 3:21 PST

Esmée is dankbaar

Actrice Esmée van Kampen werd gisteren 30 jaar en natuurlijk werd ze als BN'er bedolven onder de felicitaties. En daar is ze uiterst dankbaar voor, zo laat ze weten.

Bedankt voor alle felicitaties! Ik voel mij nog steeds een jarig Jetje 😘 Een foto die is geplaatst door Esmée van Kampen (@esmeevnkmpn) op 1 Dec 2017 om 3:08 PST

Miro laat 'm zien

Sixpackeigenaar Miro Kloosterman nodigde vandaag iedereen uit naar een bijeenkomst te komen waar de acteur gaat uitleggen hoe hij dat begeerlijke wasbordje creëerde. Voor wie niet kan komen, postte hij alvast een visuele smaakmaker. Later werden het promopraatje en kiekje weer verwijderd. Gaat de happening niet door? Dat blijft gissen.

Man on a mission. @artistman.nl @matt_faces shot by @jvsolm #actor #model #manonamission Een foto die is geplaatst door Miro Kloosterman (@miro_kloosterman) op 28 Nov 2017 om 2:52 PST

Dit is Jody's dochtertje

Que sí, que no-zanger Jody Bernal zette vandaag een portretfoto op sociale media van zijn in mei vorig jaar geboren dochtertje Olivia. Het meisje is het eerste kindje van Jody en zijn echtgenote Melissa.

Some quality time with my little girl. Een foto die is geplaatst door Jody Bernal (@jodybernal) op 1 Dec 2017 om 0:40 PST

Zoek het roodborstje

Presentator Viktor Brand heeft naar eigen zeggen regelmatig een goed gesprek met Robbie de rondborstige roodborst. Hij fotografeerde het vogeltje vanmorgen tegen een herfstachtergrond en zette het resultaat als raadselplaatje op Instagram. ,,Zoek Robbie.''

Ik heb regelmatig een gezellig gesprek met Robbie de rondborstige roodborst! Zo ook vanochtend. Daarom hier een spelletje “zoek Robbie” #hetisbestmakkelijk #Robbiederoodborst #schutkleur #herfst #stomspel #metdegroetenvanRobbie Een foto die is geplaatst door Viktor Brand (@viktor_brand) op 1 Dec 2017 om 0:25 PST

Dreetje geniet

'Leef'-zanger André Hazes raakt niet uitgepraat over zijn splinternieuwe BMW. Vol trots laat hij zijn volgers de met leer afgewerkte middenconsole van de kostbare automaat zien.

Wat is dit genieten... Ik ben verliefd, heftig!😍 Een foto die is geplaatst door Andre Hazes (@andrehazes) op 1 Dec 2017 om 3:04 PST

Douwe's zijspan

Douwe Douwe Bob kwam deze historische zijspan tegen en overweegt nu toch echt zijn motorrijbewijs te gaan halen.

Zal ik dan toch maar m’n motorrijbewijs halen? #wiewilerindezijspan Een foto die is geplaatst door Douwe Bob (@douwebob) op 1 Dec 2017 om 2:41 PST

Dit is Carlos' vader

De van televisie bekende personal trainer Carlos Lens komt vandaag met een foto op de proppen waarop hij en zijn vader staan – zijn grote voorbeeld. ,,Binnenkort ook nog een met mijn moeder'', kondigt Lens aan.

Privé post... mijn papa, de verstandigste man die ik ken, altijd kalm laat zich nooit gek maken en is tevreden, er zijn maar weinig mensen die ik ken met zoveel balans. Mijn grote voorbeeld . Ps mama post volgt soon😂. ❤️ Een foto die is geplaatst door Carlos lens (@carloslensofficial) op 1 Dec 2017 om 2:55 PST

Multitasking Moïse

Moïse Trustfull, de dochter van Quinty, vindt dat ze uitstekend kan multitasken door op één moment bietensap te drinken, haar telefoon te checken en ook nog vriendelijk om zich heen te kijken.

Next level multitasken: bietensapjes shotten, m’n social media leven bijhouden en flu flu’en op het event van @friendsofthebrands . En nu even heel hard werken want alle @bymoise pakketjes moeten verstuurd worden!🙌🏾💌 #drukdrukdruk #joe #tochtijdomevendezdfototeplaatsen #ennatedenkenoverdezetekst #bijnaaaaaweekend Een foto die is geplaatst door MOÏSE TRUSTFULL (@mtrustfull) op 1 Dec 2017 om 1:33 PST

Dennis is onder de indruk

Dennis Weening maakt in een filmpje ongegeneerd reclame voor een roze kinderkoptelefoon die hij kennelijk ongevraagd in de brievenbus kreeg voor zijn dochtertje Charlie. Volgens Dennis kan het gratis ding niet te hard en is ook nog bestand tegen gooien. Dat laatste wordt ook nog even door het meisje gedemonstreerd.

Naast goed voor de kinderoortjes #85dB ook zeker Charlie proof. Dank JBL, iedereen blij hier! #JBLjunior Een foto die is geplaatst door Dennis Weening (@dennisweeningofficial) op 1 Dec 2017 om 1:05 PST

Ontbijttipje van Sonja

Actrice-presentatrice Sonja Silva viel met hulp van een maagverkleining tientallen kilo's af en ze eet tegenwoordig dus alleen nog kleine porties. Ze komt vandaag met een dieettipje voor haar volgers: vanilleyoghurt van sojabonen in combinatie met muesli.

Weinig tijd en toch lekker ontbijten? Ik combineer de Alpro Soya yoghurt in vanille met de Paleo Coconut Crunchy van @mymuesli.nl. Echt een aanrader! Super healthy en erg lekker! #mymuesli Een foto die is geplaatst door Sonja Silva (@sonjapossilva) op 1 Dec 2017 om 1:19 PST

Bridgets harige vriend

Bridget Maasland is door een professionele fotograaf vereeuwigd met de harige Zack. ,,Zo lief en schattig'', vindt het RTL Boulevard-gezicht.

Zack is zo knap! #shoot #zack #cute #lief #doggiemodel Een foto die is geplaatst door Bridget (@bridgetmaasland) op 1 Dec 2017 om 0:14 PST

Goedemorgen Doutzen

Doutzen Kroes had vandaag kennelijk geen zin om make-up op te doen. Met een ietwat slaperige blik in de ogen wenst ze iedereen toch maar een fijne vrijdag.

Good morning 🧚🏼‍♀️ #happyfriday Een foto die is geplaatst door Doutzen Kroes (@doutzen) op 1 Dec 2017 om 1:45 PST

Eva wil weer beginnen

Talkshowhost Eva Jinek begint maandag aan een nieuw seizoen van haar praatprogramma. En daar heeft ze verschrikkelijk veel zin in. Vanwege het werk, maar ook omdat ze het team zo heeft gemist.