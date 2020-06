Brief bordeelbezoek Van Gogh en Gauguin voor 210.600 euro van Van Gogh Museum

Het Van Gogh Museum in Amsterdam heeft vanaf gisteren een gezamenlijke brief van kunstenaars Vincent van Gogh en Paul Gauguin in handen. De brief, waarin de artiesten hun wederzijdse bewondering en hun bordeelbezoeken bespreken, werd voor 210.600 euro geveild.

Het is de enige brief die Van Gogh ooit samen met een andere kunstenaar schreef. Volgens het Van Gogh Museum is het het belangrijkste document van de schilder dat nog in particuliere handen was. De nieuwe aanwinst is dit najaar te zien in het museum in Amsterdam tijdens de tentoonstelling ‘Je liefhebbende Vincent’ Van Goghs mooiste brieven.

Emilie Gordenker, directeur van het museum, is ‘ontzettend dankbaar en verheugd’ dat deze bijzondere brief dankzij de Vincent van Gogh Stichting onderdeel wordt van de collectie.

Nachtcafé

Veilinghuis Hôtel Drouot in Parijs veilde de brief gisteren. De kunstschilders schreven de brief in november 1888 aan collega-schilder Émile Bernard. Ze verbleven toen allebei in de Franse plaats Arles, waar Van Gogh beroemde werken als Caféterras bij nacht, Het gele huis en De slaapkamer schilderde.

,,Bloed en seks zijn voor Gauguin belangrijker dan ambitie”, schreef Van Gogh in de Franstalige brief. ,,We zijn een paar keer op excursie naar bordelen gegaan en waarschijnlijk gaan we daar een keer werken. Momenteel werkt Gauguin aan een canvas met hetzelfde nachtcafé dat ik heb geschilderd. Maar dan met de figuren die we in de bordelen hebben gezien. Het belooft prachtig te worden.” Gauguin houdt het aanzienlijk korter. ,,Luister niet naar Vincent, zoals u weet is hij erg toegeeflijk”, schrijft hij.

Van Gogh schrijft Bernard ook over een kunstenaarsvereniging die hij wil opzetten en over een serie studies. Met de vereniging wilde hij de moderne kunst nieuw leven inblazen.

