Brieven Beatles voor tonnen te koop

Twee brieven van The Beatles worden geveild voor 325.000 en 225.000 dollar (283.000 en 196.000 euro). Veilingshuis Moments in Time is op zoek naar een koper voor de twee documenten, die allebei uit 1969 stammen en zijn geadresseerd aan Lee Eastman, de advocaat van Paul McCartney.

De aard van de brieven is totaal verschillend. In de laatste en duurste brief, gedateerd op 18 april 1969, wordt Eastman verteld dat hij niet mag optreden als raadsman voor de groep als geheel. Het stuk is ondertekend door John Lennon, Richard Starkey (beter bekend als Ringo Starr) en George Harrison. De brief vormt een prelude op het einde van de illustere Britse band.

In de andere brief wordt Eastman nog verteld dat hij de band wel mag vertegenwoordigen. ,,Overeenkomstig de instructies'' van de bandleden mag hij de onderhandelingen over contracten voeren, zo wordt hem in januari 1969 geschreven.