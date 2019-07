Brigitte Heitzer: ‘Zeven keer per week op podium is moordend’

Ze had het er laatst nog over met haar dochter Minne (7). ‘Bel oma maar op en dan vragen we samen wat mama vroeger wilde worden...’ Brigitte Heitzer (39), ook moeder van Joakim (4), schiet in de lach. ,,Echt, kamermeisje was mijn favoriet. In zo’n keurig zwart-wit pakje met schortje. Mijn moeder keek vaak naar oude muziekfilms met Gene Kelly en Fred Astaire en daar kwam altijd een kamermeisje in voor. Prachtig leek me dat.’’