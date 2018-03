Britney Spears bijna onherkenbaar in modecampagne Kenzo

Dat de 36-jarige blonde Amerikaanse is teruggekeerd in de spotlights wordt toegejuicht, maar haar uiterlijk roept vragen op. Want Britney is nauwelijks te herkennen. Met name haar lippen lijken anders en mogelijk liet ze wat botox inspuiten. Op sociale media wordt ze vergeleken met actrice Jessica Simpson (37), van wie bekend is dat ze de plastisch chirurg niet schuwt.



Britney zelf is enthousiast over haar nieuwe klus, waarvoor ze samenwerkte met topfotograaf Peter Lindbergh. ,,Het gaat om een jeugdige collectie'', laat de Hit Me Baby one more Time-zangeres weten in een verklaring. ,,We hebben veel lol gehad op de set, ondanks dat ik het niet gewend was. Normaal gesproken sta ik in een studio. Bovendien droeg ik opvallende kleding. Het voelde raar, maar het resultaat is heel cool geworden.''