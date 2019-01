Britney Spears legt carrière stil wegens familie-omstandigheden

Britney maakt haar agenda leeg om haar vader bij te staan, die met gezondheidsproblemen kampt. ,,Een paar maanden geleden belandde mijn vader in het ziekenhuis en is hij bijna overleden", liet Britney weten via social media. ,,We zijn allemaal zo dankbaar dat hij het heeft overleefd, maar hij heeft nog een lange weg te gaan. Ik heb de moeilijke beslissing moeten nemen mij nu volledig op mijn familie te focussen." Wat Jamie Spears mankeert, laat Britney in het midden.