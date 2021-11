Britney Spears: ondertoezichtstelling was idee van mijn moeder

VIDEO Brit­ney-documentai­re voor het eerst in Nederland uitgezon­den

De documentaire over Britney Spears van The New York Times is binnenkort voor het eerst te zien op de Nederlandse televisie. Controlling Britney Spears, zoals de documentaire heet, wordt donderdag uitgezonden op Net5. Ook is de docu via Kijk.nl te zien.

27 oktober