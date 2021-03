Britney Spears over documentaire: ‘Ik heb twee weken gehuild’

‘Ik vond de manier waarop ze me lieten zien gênant, ik heb twee weken gehuild en nou ja, ik huil er nog steeds om af en toe’, aldus Britney. In de post lucht ze ook haar hart over de manier waarop zij wordt behandeld. ‘Ik leg me al mijn hele leven bloot door op te treden voor een publiek. Er is een hoop kracht en vertrouwen in het universum voor nodig om je echt kwetsbaar op te stellen, en ik ben altijd zo bekritiseerd, beledigd en beschaamd door de media. En dat gebeurt tot op de dag van vandaag nog steeds.’