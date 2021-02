Britney Spears reageert op documentaire: ‘Ik wil een normaal persoon zijn’

Streep door Boekenbal, Boekenweek verplaatst naar zomer

9 februari De Boekenweek wordt verplaatst naar de zomer, het traditionele Boekenbal wordt geschrapt. Het is een unicum, aldus de organisatie. Alleen in de Tweede Wereldoorlog ging de Boekenweek niet door, nu is er in maart wel vast een alternatief programma.