Britney Spears: rechtszaak tegen vader is traumatiserend en krankzinnig

Het feit dat Britney Spears een rechtszaak moet aanspannen om ervoor te zorgen dat haar vader geen macht meer over haar kan uitoefenen, is ‘traumatiserend, krankzinnig en deprimerend’. Dat stelt de advocaat van de zangeres volgens TMZ in rechtbankdocumenten. Intussen heeft ze iemand gevonden die haar vader als curator kan vervangen.

De 39-jarige heeft gisteren een nieuw persoon aangedragen voor het curatorschap. Haar nieuwe advocaat Mathew Rosengart zou een verzoek hebben ingediend om accountant Jason Rubin de nieuwe toezichthouder van de Amerikaanse zangeres te maken. In rechtbankdocumenten in handen van TMZ staat dat Rubin onder meer toezichthouder zou moeten worden van de financiën van Spears. Volgens de Amerikaanse entertainmentsite staat er op 13 december een nieuwe hoorzitting gepland over onder meer dit verzoek.

Haar financiën worden nu nog beheerd door haar vader Jamie, en dat heeft Spears senior volgens de documenten geen windeieren gelegd. Hij krijgt voor die rol een salaris van 16.000 dollar per maand plus 2.000 dollar aan onkosten, maar ving ook een deel van de omzet van Britneys tournees. Zo zou hij aan haar concertreeks in Las Vegas ruim 2 miljoen dollar hebben overgehouden.

Schadelijk

In de verklaring van Britney staat dat zij geen persoonlijk contact heeft met haar vader. Hun relatie zou bijzonder ongezond zijn. ,,Dat schaadt de geestelijke gezondheid van mevrouw Spears, haar welzijn en haar vermogen om haar buitengewone carrière voort te zetten.” Advocaat Rosengart, die onlangs aantrad als Spears’ juridische vertegenwoordiger, zegt ‘strijdbaar en voortvarend’ aan de slag te gaan om Jamie Spears te ontslaan. Als dat eenmaal is gelukt, wil het juridische team Spears helpen helemaal van het curatorschap af te komen.

Spears sprak zich vorige maand voor het eerst uit over de al dertien jaar durende curatele die startte toen ze in 2008 werd opgenomen in een psychiatrische instelling. De zangeres begon de gerechtelijke procedure tegen haar vader al in 2019. Ze gaf tijdens een hoorzitting rondom de zaak aan zich een slaaf te voelen van haar toezichthouders, met name van haar vader Jamie Spears.

