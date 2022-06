Britney Spears scheldt broer uit op Instagram en ontslaat beveiligingsteam

Britney Spears heeft korte metten gemaakt met haar oudere broer Bryan (45) via een post op Instagram. Hierin zegt de zangeres onder meer dat Bryan haar jarenlang het drinken van alcohol heeft ontzegd tijdens haar shows in Las Vegas, die ze van 2013 tot 2017 gaf, maar zichzelf ondertussen ‘volgooide’ met whiskey-cola’s op haar kosten. Ook claimt Britney dat Bryan geen uitnodiging had voor haar huwelijk met Sam Asghari, dat afgelopen donderdag plaatsvond.

Op sociale media deed Bryan het in een inmiddels verwijderd bericht voorkomen dat hij moest kiezen tussen Britneys huwelijk en een schooloptreden van zijn dochter. Bryans vriendin liet via sociale media weten: ‘Bryan had zo graag bij Britneys huwelijk willen zijn maar als goede vader heeft hij ervoor gekozen om bij onze dochter te zijn. Wij wensen Britney en Sam alle geluk van de wereld toe!’



Hierop reageerde Britney: ‘Je bent nooit welkom geweest bij mijn huwelijk, dus waarom vind je het nodig om op sociale media dingen over mij te plaatsen? Denk je nou echt dat ik mijn broer erbij zou willen hebben, die me vier jaar lang heeft ontzegd een whiskey-cola te drinken, terwijl ik allang voorbij de leeftijd van 21 jaar was? En dacht je dat we op mijn huwelijk zogenaamd de klassieke rollen van broer en zus gingen spelen, terwijl jij en mama altijd koffie en alcohol verborgen wanneer ik thuiskwam? Je weet dat je me op meerdere punten gekwetst hebt en dat mag je voelen ook.’

Quote Go fuck yourself Bryan. Fuck you Britney Spears

Jack Daniels

Ze vervolgt: ‘Weet je wat, misschien schenk ik mezelf vanavond wel een lekkere Jack Daniels met cola in en kijk ik naar de maan en zeg ik fuck you Bryan! Ik weet dat je mijn bloed bent, wat altijd sterker is dan water, maar geen enkel familielid zou een ander dit aandoen zoals jullie dat bij mij gedaan hebben.’



Britney haalde ook een Instagram-post van Bryan aan die hij in november 2021 deelde, nadat de zangeres werd ‘bevrijd’ uit haar curatorschap. Bryan plaatste toen een foto waarop Britney met hem en hun beide kinderen te zien zijn. ‘Happy Britdependence day! Trots op jou, Brit!’ schreef hij. Hierop reageerde de zangeres nogmaals fel: ‘Go fuck yourself Bryan. Fuck you.’ Hij heeft inmiddels alle reacties op die posts uitgeschakeld.

Beveiligingsteam

Britney heeft vlak na haar huwelijk, dat vorige week donderdag plaatsvond, ook afscheid genomen van haar beveiligingsteam. Volgens de zangeres had het team adequater moeten optreden toen haar ex-man Jason Alexander de huwelijksceremonie probeerde te verstoren en dat ook nog eens livestreamde via Instagram. Dit meldt TMZ.

Britney zou inmiddels al een nieuw team hebben aangesteld om ervoor te zorgen dat zij, haar kersverse echtgenoot Sam Asghari en haar twee tienerzonen Sean en Jayden niet lastiggevallen worden. Hoewel de jongens grotendeels bij hun vader Kevin Federline wonen, wil Britney er zeker van zijn dat wanneer ze bij haar zijn, ze zich in een veilige omgeving bevinden.



Alexander heeft van een rechter in Los Angeles een straatverbod opgelegd gekregen en mag op geen enkele wijze contact zoeken met Britney. Zijn borgsom werd vastgesteld op ruim 95.000 euro en zolang die niet betaald wordt, blijft hij voorlopig in hechtenis zitten.

