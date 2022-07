Britney Spears zingt voor het eerst in lange tijd voor haar fans

Hoger beroep van rapper Murda in Turkije dient in najaar

Het hoger beroep van de Nederlands-Turkse rapper Murda over zijn songteksten waarin hij cannabisgebruik zou aansporen dient komend najaar in Turkije. Dat heeft zijn manager desgevraagd laten weten aan het ANP. Wanneer precies is nog niet duidelijk.

15 juli