Britney wil vader direct weg hebben als curator, hij wil eerst 1,5 miljoen euro

Erica Meiland zag verhuizing naar miljoenen­vil­la in Noordwijk niet zitten: ‘Het is eigenlijk een miskoop’

31 augustus Het nieuwe seizoen van Chateau Meiland, dat gisteravond van start is gegaan, staat bijna volledig in het teken van verhuizen. Na een korte tussenstop in Hengelo, waar Erica en Martien hun droomvilla leken te hebben gevonden, verhuizen de twee nu naar hun geliefde Noordwijk. Maar in de eerste aflevering komt al naar voren dat vooral Erica daar niet om staat te springen.