Brits prinsesje Charlotte klaar voor haar eerste schooldag

Gehuld in hun donkerblauwe schooluniformen werden prinses Charlotte en prins George vanochtend warm ontvangen door het schoolhoofd van Thomas’s Battersea, een privéschool in Londen. En de twee werden niet alleen verwelkomd door het schoolhoofd, de Britse pers had zich ook verzameld om het bijzondere moment vast te leggen.



Charlotte ontdekte de pers al snel en verschuilde zich veilig achter haar moeder Kate. Dat deed ze echter wel nadat ze voorzichtig zwaaide naar alle geïnteresseerden om haar heen en een ondeugend glimlachje op haar gezicht tevoorschijn toverde.



De chique privéschool van prinses Charlotte en prins George mag wat kosten: voor maar liefst 7500 euro per kwartaal worden de kinderen op het hoogste niveau opgeleid. Zo krijgen ze uiteenlopende vakken als kunst, theater, ballet, computerwetenschappen en Frans. Ook staat de school stil bij de natuur en worden er zelfs lessen in het bos gegeven.