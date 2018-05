Britse boeienkoning stikt bijna tijdens Britain's Got Talent

Prins Harry en zijn Invictus Games komen naar Rotterdam

16:09 De Invictus Games komen in 2020 naar Nederland. Initiatiefnemer en beschermheer van het evenement, Prins Harry, zal het evenement dat plaatsvindt in Rotterdam en Den Haag bijwonen. Dat hebben bronnen rond de organisatie laten weten. Of zijn kersverse vrouw Meghan Markle hem zal vergezellen, is nog niet zeker.