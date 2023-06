Britse dj Paul Oakenfold aangeklaagd voor seksueel wangedrag: ‘Masturbeerde in bijzijn assistent’

#Metoo in rockwereld: beschuldi­gin­gen tegen Ramm­stein-zan­ger Lindemann stapelen zich op

De iconische voorman van de Duitse metalband Rammstein, Till Lindemann, raakt verzeild in wat nu al bestempeld kan worden als het grootste Metoo-schandaal in de Duitse muziekindustrie. Na een vermeende drogering bij een concert in Vilnius beschuldigen meerdere jonge vrouwen hem van machtsmisbruik, geweld en seksueel wangedrag.