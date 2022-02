Britse eetstoornis-organisatie woedend op Kristen Stewart

Diana kampte met de eetstoornis boulimia nervosa, iets wat in de film Spencer ook weergegeven wordt. Volgens Stewart was het een behoorlijke opgave om dat in beeld te brengen. ,,Ik deed er echt fucking alles voor om het zo geloofwaardig mogelijk te laten overkomen, maar het lukte me niet. Ik voelde me daar echt shit over, maar mijn lichaam protesteerde gewoon,” aldus Stewart, die eraan toevoegde dat ze als actrice altijd alles probeert te doen om haar rol zo realistisch mogelijk te spelen.

Tom Quinn, woordvoerder van de organisatie Beat, spreekt zijn woede uit over Kristens opmerkingen. ,,Het is echt walgelijk om een eetstoornis tot iets glamoureus te maken en er nota bene zo over te praten. Het onder de aandacht brengen van het probleem is uiteraard goed, omdat het hier een mentale ziekte betreft, maar dit is heel onverantwoordelijk gedaan. Wij vragen de filmindustrie dan ook om meer tijd te steken in het onderzoeken van eetstoornissen voordat het op zo’n manier gebracht wordt. In een bepaalde scène zie je Diana in een prachtige baljurk hangend boven het toilet om over te geven, dat is echt kwetsend voor alle patiënten die kampen met een eetstoornis.”