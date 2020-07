Britse filmcommissie kreeg in 2019 meeste klachten over Joker

Alle klachten waren gerelateerd aan de leeftijdsindicatie van de film voor het Britse publiek. Volgens de commissie was de film geschikt voor kijkers vanaf 15 jaar, maar in veel klachten werd geopperd dat dat opgeschroefd moest worden naar 18 jaar vanwege de gewelddadigheid en de duistere toon die in de film gezet wordt. Sommigen vonden zelfs dat de film helemaal uit de bioscoop geweerd moest worden. Volgens de BBFC zelf was een indicatie van 18 jaar niet nodig.



In het rapport dat de BBFC jaarlijks publiceert staat daarnaast dat er in totaal 149 klachten waren binnengekomen over de leeftijdsindicatie van films. In 2018 waren dat er ruim twee keer zoveel.