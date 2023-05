Britse kroningsgekte slaat toe: pubs in feeststemming, honderdduizenden toeristen verwacht

Recensie Recensie: de moordende zuster in serie The Nurse is zowel een engel als een monster

De overeenkomsten tussen de nieuwe Deense dramaserie The Nurse en de Amerikaanse speelfilm The Good Nurse zijn frappant. In beide gevallen draait het om verpleegkundigen die jarenlang patiënten met fatale injecties om het leven brachten. Ook betreft het waargebeurde verhalen waarbij een collega een beslissende rol speelt in de ontmaskering van deze seriemoordenaars.