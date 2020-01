Britse prins Harry: ik had geen andere keus

Koken & eten Heel Holland Bakt: een ‘triefel’, slappe crème en een zwerm bijen in de tent

19 januari Presentator André van Duin had een beetje last van de winterblues, dus wat helpt dan beter dan een portie lente in de baktent? De zesde aflevering van Heel Holland Bakt vanavond had dan ook het thema bloemen, met een zwerm bijen op bezoek als gevolg. En dat was niet de bedoeling.