Britse prins Louis (1) steelt show tijdens balkonscène

Mysterie koffiebe­ker Game of Thrones opgelost: ‘Het was Kit, honderd procent zeker’

16:52 Fans hebben eindelijk antwoord op de vraag van wie de Starbucks-koffiebeker was die per ongeluk te zien was in een aflevering van het achtste en laatste seizoen. Volgens Sophie ‘Sansa Stark’ Turner is Kit Harington de boosdoener, zegt ze in de talkshow van Conan O’Brien.