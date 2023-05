Britse royalty-fans pakken uit met kostuums en hopen glimp van koningshuis op te vangen

recensie Guardians of the Galaxy Vol. 3: Huilen om een pratende wasbeer in de fijnste Marvelfilm in jaren

Het is een klein mirakel dat regisseur James Gunn ook in het sluitstuk van zijn immens populaire Guardians of the Galaxy-trilogie een door pratende wasberen, wandelende bomen en vrouwen met voelsprieten bevolkte wereld weet te injecteren met zoveel kostelijke ongein én ontroering. Je gaat zowaar weer geloven in het filmmerk Marvel.