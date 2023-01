Britse tabloids: Aanval Harry richting Camilla is wreed

De uitspraken van prins Harry die hij doet in zijn autobiografie Spare en heeft gedaan in een interview, prijken vanochtend groot op de voorpagina’s van de Britse tabloids. Met name de woorden die Harry over zijn stiefmoeder, koningin-gemalin Camilla, uitspreekt halen de headlines.

De Daily Express noemt de “aanval” van Harry richting Camilla “wreed”. De krant insinueert eveneens dat hij over de schreef gaat. The Sun schrijft dat Harry Camilla “gevaarlijk” en “een schurk” noemt.

De Britse prins noemde Camilla in een interview met het Amerikaanse programma 60 Minutes op CBS “gevaarlijk”, omdat ze er alles voor over zou hebben gehad om haar reputatie op te krikken. Hij beschuldigde haar ervan dat ze “over lijken ging” om haar imago te herstellen nadat ze was afgeschilderd als “de boosdoener” in de scheiding tussen Charles en Diana. Dergelijke bewoordingen gebruikt Harry ook in zijn autobiografie Spare, waarin hij zelfs zegt dat hij door zijn stiefmoeder “is geofferd op haar pr-altaar”.

De Daily Mail heeft op de voorpagina staan dat Harry toegeeft dat er voor zijn gezin geen weg meer terug is naar het Britse koningshuis. De Daily Mirror benadrukt dat het vertrouwen van de royals in Harry weg zou zijn.

Spare, het boek van Harry, is vanaf dinsdag te koop in de winkels. Meerdere details over de autobiografie van prins Harry lekten vorige week uit. Zo vertelt Harry in Spare onder meer over een ruzie tussen hem en zijn broer William in 2019 die volledig uit de hand liep. Volgens Sky News staat in het boek dat Harry en William niet wilden dat hun vader, de huidige koning Charles, met Camilla zou trouwen.

In populariteit gedaald

Uit een peiling van The Telegraph blijkt dat de populariteit van Harry lager is dan ooit. Bijna twee derde van de respondenten, 64 procent, heeft een negatief beeld van Harry. Dat was in mei nog 58 procent. Slechts 26 procent van de respondenten oordeelt nog positief over Harry, volgens de peiling die werd uitgevoerd door het Britse onderzoeksbureau YouGov.

Bij het wegstrepen van mensen met een positief beeld tegen die met een negatief beeld komt de score van Harry op het moment uit op -38, lager dan ooit tevoren. Dat geldt ook voor zijn vrouw Meghan, die op een score van -42 uitkomt.

© AFP

