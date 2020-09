Britse tabloids dreven Spice Girl Mel C. tot wanhoop

Hoewel Melanie Chisholm, oftewel Spice Girl Mel C., tot een van 's werelds bekendste en meest succesvolle bands behoorde, was de keerzijde van de medaille gitzwart voor haar. De zangeres liet in een interview met The Guardian weten dat de constante negatieve berichtgeving in de Britse tabloids ervoor zorgde dat ze een eetstoornis ontwikkelde en in een depressie belandde.

,,Beroemd zijn kent zijn nadelen. Ik was enorm kwetsbaar en de dingen die sommige kranten over me schreven waren meedogenloos en gemeen. Ik had alles wat mijn hartje begeerde, maar was doodongelukkig. Er wordt weleens vergeten dat bekende mensen ook maar gewoon mensen zijn’’, aldus Mel.

Ze vervolgt: ,,Het belangrijkste is dat je op het punt komt om om hulp te vragen. Mensen om me heen zagen wel dat het niet goed ging maar ik schaamde me zo dat ik hen ontweek. Uiteindelijk zag ik in dat ik professionele hulp nodig had en dat ik een beter leven verdiende.’’

Volgens Mel hebben de leden van de Spice Girls nog meer respect voor elkaar sinds iedereen ouder, en bovendien moeder, is geworden. ,,We zijn laatst nog met z'n allen bij Geri thuis geweest, gewoon gezellig. We hebben het vooral gehad over hoe geweldig onze levens nu zijn.’’

Volledig scherm De Spice Girls © EPA