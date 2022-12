Britse vlogger breekt decennia oud record van The Beatles met nieuwe versie Band Aid-klassieker

Het is de Britse vlogger LadBaby opnieuw gelukt om met kerst de felbegeerde eerste plek te veroveren in de Britse singleslijst. Het is al de vijfde keer op rij dat dit lukt, dit keer met het nummer Food Aid , een parodie op de Band Aid-klassieker Do they know it’s Christmas? Daarmee breekt LadBaby het record van The Beatles, die vier keer met Kerstmis op nummer 1 stonden.

De zogeheten ‘Christmas number one’ wordt in het VK als prestigieus beschouwd. Elk jaar maken artiesten er een sport van om in de laatste lijst van het jaar de eerste plaats te veroveren. The Beatles waren lange tijd de recordhouders met vier eerste plaatsen tijdens kerst: in 1963, 1964, 1965 en 1967. Daarna kwamen alleen de Spice Girls in de jaren negentig in de buurt, met drie charttoppers op rij in 1996, 1997 en 1998.

LadBaby, de artiestennaam van Mark Ian Hoyle, ‘wint’ nu voor de vijfde keer met zijn parodieliedjes. Net als in voorgaande jaren doneert hij alle opbrengsten aan het goede doel. Vorig jaar kreeg LadBaby nog hulp van Ed Sheeran en Elton John, met wie hij het liedje Sausage rolls for everyone opnam.

,,We willen iedereen bedanken die ons de afgelopen vijf jaar heeft gesteund”, zegt LadBaby op de site van hitlijstsamensteller Official Charts. ,,Ik wil graag m’n excuses aanbieden aan The Beatles en aan alle Beatles-fans... Het goede doel wint.”

