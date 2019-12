Britt Dekker en Klaas van Kruistum presenteren Zapp Awards

Britt en Klaas maken in de show bekend welke programma's, presentatoren, YouTubers, Instagrammers en artiesten naar huis gaan met een prijs. Kinderen kunnen vanaf 11 januari en tot en met 22 februari stemmen op hun favorieten.

Het gala is zaterdag 29 februari live te zien bij NPO Zapp op 3. Het is de vijfde keer dat de awards worden uitgereikt.