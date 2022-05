Britt Dekker: ‘Heb wel voor een aantal teleurgestelde blikken gezorgd’

Ze houdt absoluut niet van paarden, vindt zichzelf alles behalve een dom blondje en is zeker géén meisje uit de jungle. Toch draagt Britt Dekker al achttien jaar dezelfde naam als de bekende dressuurruiter en presentatrice. Of ze daar last van heeft? ,,Eigenlijk helemaal niet. Alhoewel ik wel voor een aantal teleurgestelde blikken heb gezorgd”, vertelt ze.