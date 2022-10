Britt Dekker licht tipje van de sluier op van ‘strakke’ Televizier-creatie

De 30-jarige Britt, die voor Talpa verschillende programma's presenteert, laat op Instagram weten dat ze veel zin heeft in het gala. Op een sneak preview is te zien dat Britt vanavond in een creatie wordt gehesen waarop een gesp met glitters is genaaid en die in de taille strak aansluit. Of de jurk door een Nederlandse couturier is gemaakt, maakt ze niet bekend.

Ondertussen twijfelt Tim Hofman, die is genomineerd in de categorie Televizier-Ster Presentator, of hij zijn broek thuis laat. Bij de kapper koos hij eerder vandaag voor een rode haarspoeling om, naar eigen zeggen, ‘zijn look compleet te maken’. Televizier-presentator Jan Smit - die vanavond een duo vormt met Rik van de Westelaken - verklapt op Instagram dat hij zijn Televizier-Ring uit het doosje zal halen. 17 jaar geleden ging Jan met de televisieprijs naar huis voor de realityreeks Gewoon Jan Smit.

