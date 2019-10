Britt Dekker met Maik de Boer langs rode loper Televizier Gala

In de Rode Lopershow wordt al meteen de eerste prijs van de avond bekendgemaakt. De Televizier-Ster Digital Impact wordt uitgereikt aan het programma met de leukste online-ervaring voor de kijker. Genomineerd zijn Boer zoekt Vrouw (KRO-NCRV), Expeditie Robinson (RTL 5) en Heel Holland Bakt (Omroep MAX). Deze prijs ging vorig jaar naar het programma Wie is de Mol?



Boer zoekt vrouw heeft de nominatie te danken aan de webseries waarin afgevallen boeren worden gevolgd. Expeditie Robinson, dat dit jaar van RTL 5 naar RTL 4 verhuisde, is wederom in de running omdat ook onbekende Nederlanders een gooi mochten doen naar een plek in de survivalshow. De Omroep MAX-hit Heel Holland bakt gooit hoge ogen met zijn app.



Britt Dekker maakt later op de avond ook zelf kans op een prijs. Ze maakt met haar Zappsport-collega Ron Boszhard kans op de Televizier-Ster in de categorie Jeugd, voorheen de Gouden Stuiver.