Britt Dekkers film Silverstar trekt 100.000 bezoekers naar bioscoop

Dekker en haar paard George werden door haar medespeler Juvat Westendorp verrast. Het paard, dat ook meespeelt in de film, kreeg speciaal voor de gelegenheid een gouden sjerp. Silverstar is de negende film die dit jaar de Gouden Film-status heeft behaald. Het is de 250ste Gouden Film Award die sinds 2001 is uitgereikt aan Nederlandse films. Ik ook van jou was in 2001 de eerste film die deze eer ten deel viel.