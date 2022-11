Britten in de ban van realityshow: Boy George voor vijf ton drie weken zonder make-up in jungle

De première is pas zondag, maar Britse kranten raken nu al niet uitgepraat over een nieuw seizoen van een bekende realityshow. De makers hebben naar verluidt een recordbedrag neergeteld om Culture Club-zanger Boy George te strikken voor de lokale versie van Bobo’s in the bush . Zijn deelname zorgt al dagen voor ophef, wat is er aan de hand?

,,Ik ben het zat om in een hoekje iconisch te zitten zijn’’, zet Boy George (61) de toon in zijn introductiefilmpje. Het programma I’m a celebrity, get me out of here loopt al twintig jaar en nooit eerder betaalde tv-zender ITV 500.000 pond (577.000 euro) voor een deelnemer, aldus Britse media. Maar als je een spraakmakende show wilt maken, blijkt hij elke euro waard.

Hij arriveerde met een leeuwenmasker op in Australië, waar het programma de komende drie weken wordt opgenomen, vooruitlopend op een rol als koning van de jungle. ,,Ik zit in de rock ‘n roll, dus ik heb al een hoop slangen ontmoet, een hoop ratten’’, aldus George, die bijna in krantenkoppen spreekt. ,,Als ik verveeld raak, kan ik bitchy zijn. Ik zorg misschien wel voor problemen. En ik kijk uit naar drie weken zonder make-up, dat heb ik nog nooit van mijn leven gedaan.’’

De tabloidpers draait overuren. George is vegetariër; ontkomt hij met zijn recordsalaris aan de beruchte eetproeven, terwijl andere beroemdheden sprinkhanen moeten verorberen? Is hij niet hypocriet, omdat hij eerder zei veel te goed te boeren om aan zoiets mee te doen? Waarom draagt iedereen hetzelfde verplichte junglepakje op de persfoto en heeft alleen hij zijn eigen outfit? En is iedereen vergeten dat hij een crimineel verleden heeft?

De zanger moet gewoon deelnemen aan de eetopdrachten, is inmiddels duidelijk. Hij krijgt wel vegetarische alternatieven, maar een meevaller is dat niet. ,,Die zijn gek genoeg viezer en stinken nog meer dan de producten met vlees’’, zegt een producer tegen The Mirror.

George zei een paar maanden terug inderdaad dat hij dankzij zijn hit Karma chameleon nooit de jungle in zou hoeven, maar voegde toe dat hij wél bereid was als hij vegetarisch mag eten. George vroeg verder toestemming om zijn outfit aan te passen voor de persplaatjes, meldt Metro UK. Dat mocht van de zender, want de artiest staat al zo’n veertig jaar bekend om zijn eigenzinnige kledingstijl.

Volgens de kranten is zijn deelname hoe dan ook omstreden. George O’Dowd, zoals hij echt heet, werd in 2008 veroordeeld nadat hij een mannelijke escort in zijn huis had opgesloten en mishandeld. Hij zat enkele maanden in de cel en weet het incident later aan drugsgebruik en een psychose. Zo iemand verdient geen podium in een populair programma, is de kritiek.

Een ander populair programma zorgde de afgelopen jaren juist voor zijn wederopstanding: de artiest zag zijn populariteit toenemen dankzij een coachrol in verschillende versies van The Voice. Hij was daarnaast een van de productiefste artiesten tijdens coronapandemie, hij nam alleen al zestig liedjes op vanwege zijn zestigste verjaardag.

