Britten zien hints over 'Queen' Camilla

Zo is een verklaring erover op Charles' website verdwenen, ontdekten Britse media. Daarin stond aanvankelijk dat Camilla de titel krijgt van Her Royal Highness The Princess Consort, als Charles koning wordt. The Princess Consort is een formele titel die veelal wordt gebruikt voor de vrouw van een soevereine prins. Die verklaring stond op de site sinds het stel in 2005 trouwde.