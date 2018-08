Broadway- en filmster Barbara Harris overleden

Harris werd in haar leven vaak genomineerd voor grote prijzen; zo maakte zij drie maal kans op een Tony Award. Zij verzilverde haar nominatie in 1966 voor haar rol in de musical The Apple Tree. De show was meer dan achthonderd keer te zien op Broadway. In 1972 kreeg Harris een Oscarnominatie voor haar rol in de film Who is Harry Kellerman and why is he saying those terrible things about me?.