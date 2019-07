Broadwayregisseur Harold Prince (91) overleden

Prince was een grootheid op Broadway. De producent en regisseur was de drijvende kracht achter grote en langlopende voorstellingen als West Side Story, Fiddler on the Roof en Phantom of the Opera. Hij werkte meer dan vijftig jaar in de musicalwereld. De regisseur werd onder meer beloond met 21 Tony Awards, de belangrijkste theaterprijs van de Verenigde Staten. Prince laat een vrouw en drie kinderen na.