Broekloze Evgeniy probeert maskertje en OG3NE-zussen rouwen om grootmoeder

Zangeres Marga Bult zit al een tijdje in de schuldsanering omdat ze 85.000 euro die ze ooit leende van een makelaar niet kan terugbetalen. Balen natuurlijk, maar vandaag kreeg ze een bloemetje dat haar weer wat opvrolijkte. De geldschieter in kwestie gelooft overigens niet dat Bult geen geld heeft.

Actrice Toprak Yalçiner had een leuke middag met een clubje bekende GTST-vriendinnen, maar de kleding die de vijf droegen viel niet echt in de smaak bij actrice Anne-Marie Jung. ,,Jammer dat jullie niet van mode houden, maar verder heel leuk”, sneerde Jung met een valse knipoog in één van de reacties op Instagram.

Triest nieuws: de oma van OG3NE -zangeressen Lisa, Amy en Shelley is plotseling overleden. Het gaat om de moeder van Isolde Malee: de moeder van de zussen die in juli 2017 op 48-jarige overleed aan de gevolgen van een zeldzame vorm van botkanker. De zussen hopen dat Isolde en haar moeder nu weer samen zijn.

Diva Mayday (rechts), één van de bekendste travestieten in Nederland, heeft een korte ontmoeting gehad met niemand minder dan visagiste Nikkie de Jager. Of Nikkie Mayday nog advies gaf over de best prominente kleur lippenstift is onduidelijk.