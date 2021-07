Broer Peter R. de Vries wil straatnaam en monument

MovieInsiders Podcast Is de Net­flix-hit Fear Street inderdaad dé must-see van dit moment?

22 juli Iedereen heeft het momenteel over Fear Street: drie horrorfilms met één narratief (naar de boeken van Kippenvel-auteur R.L. Stine) die kort na elkaar op Netflix werden gelanceerd. Heel gek is dat niet. Gooi Stranger Things en Scream in een mixer en het resultaat zorgt geheid voor ontelbare clicks. Maar hoe terecht is de hype? Gudo en John gaan er uitgebreid over in discussie in deze aflevering van de wekelijkse filmpodcast MovieInsiders.