Broer van Barry Atsma op 53-jarige leeftijd overleden aan corona

Rimmert, de broer van Barry Atsma, is op 53-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de acteur vandaag bekendgemaakt op sociale media. Rimmert overleed begin deze maand aan de gevolgen van corona. ,,We gaan de ondeugende twinkeling in zijn ogen ontzettend missen.”

,,Afscheid moeten nemen van Rimmert is intens droevig, maar we koesteren de herinneringen aan zoveel mooie momenten met hem”, schrijft Atsma bij een bericht met foto's van zijn broer op Instagram. ,,Zijn geweldige dans-moves, zijn liefdevolle handkusjes, zijn hilarische vertolkingen van Eucalypta en James Bond, zijn fanatieke luchtdrum-solo’s en zijn heerlijke knuffels. Hij leerde mij vele levenslessen: onvoorwaardelijk lief hebben, niet oordelen, je écht verbinden met de mensen om je heen en vol overgave plezier maken. We gaan de ondeugende twinkeling in zijn ogen ontzettend missen maar denken elke dag met een glimlach aan zijn lieve, levenslustige ziel.”

Rimmert had het syndroom van Down. Atsma sprak in interviews altijd heel openhartig en liefdevol over zijn broer. Ook maakte hij rond zijn dertigste een solovoorstelling over Rimmert. “Het feit dat ik hem een stem kon geven, dat ik via zijn verhaal contact kon maken met het publiek, deed mij opeens inzien wat voor betekenis dit werk precies kan hebben”, zei de acteur hierover in het boek Alles is film.

Voor BNN presenteerde Atsma in 2014 het programma Down for Dummies. In 2010 poseerden de twee broers voor de kalender Down2Famous, die mensen met het syndroom van Down op een positieve manier onder de aandacht wilde brengen.

