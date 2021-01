Broer van Dolly Parton op 67-jarige leeftijd overleden

Dolly schrijft verder dat zij en haar familie geloven dat Randy nu veilig bij God is. ‘En dat hij nu met familieleden is van wie we al eerder afscheid hebben moeten nemen.

Randy verwierf in 1982 bekendheid met het nummer Roll On (Eighteen Wheeler). Dolly: ‘Maar zijn duet met mij in Old Flames Can’t Hold A Candle To You zal altijd een hoogtepunt in mijn eigen carrière zijn.’