Brooke en Ridge blijven ondanks 2,5 meter-regel gewoon zoenen in The Bold and the Beautiful

De opnames van The Bold zijn na vier maanden weer hervat. Actrice Katherine Kelly Lang (58), die al 33 jaar de rol van Brooke vertolkt, zat nog nooit zo lang thuis. Nu ze de studio’s van CBS weer induikt, moet ze op haar hoede zijn. In Amerika gaat het er strenger aan toe dan in Nederland. ,,De visagiste heeft een mondkapje, een beschermkap op en handschoen aan. We blijven in onze kleedkamer tot we op mogen’', vertelt ze aan RTL Boulevard.