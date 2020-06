Bruce Campbell kondigt nieuwe Evil Dead-film aan

De jonge Ierse regisseur Lee Cronin werkt momenteel aan het scenario van Evil Dead Now en gaat de film ook regisseren. Het zal het eerste deel in de filmreeks zijn die niet gemaakt wordt door regisseur Sam Raimi. Volgens Campbell gaat Evil Dead in het eerste nieuwe deel in bijna dertig jaar ‘met de tijd mee’. Zijn personage Ash zal geen grote rol in deel 4 spelen, voegt de acteur daar meteen aan toe. ,,Het voelt wel als een bevrijding, dat de nieuwe film nieuwe helden en vooral heldinnen zal hebben”, stelt Campbell.

Debuut

Evil Dead, over een groep jongeren die in een hutje in het bos worden belaagd door een oude demonische geest, was in 1981 het debuut van Sam Raimi. De regisseur brak later door bij het grote publiek met zijn drie Spider-Man-films met Tobey Maguire.



Vooral hoofdrolspeler Ash, gespeeld door Campbell, werd een cultfiguur. In 2013 volgde een remake, die lauw werd ontvangen, en in 2015 een televisieserie rond Ash, Ash vs Evil Dead. Deze driedelige serie is in Nederland te zien op Netflix.



Het is nog niet bekend wanneer Evil Dead 4 in de bioscopen te zien zal zijn.