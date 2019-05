Bruce Springsteen brengt derde nieuwe single uit

Hoe Normaal met een nummer over stront heel de regio trots maakte

10:09 LOCHEM - Normaal treedt vandaag toch weer op, nadat de band in 2015 na 40 jaar juist afscheid had genomen met een groot concert in GelreDome. Op de voor Normaal epische Hemelvaartsdag rocken de oude knarren in Lochem. Een reünieoptreden. Waarom zijn Hemelvaartsdag en Lochem voor Normaal zo belangrijk?