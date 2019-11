Bruce Springsteen-film trekt volle zalen

Henny Huisman maakt tv-comeback met feestserie

17:15 Henny Huisman keert terug op de buis. Had de tv-icoon eerder nog die droom opgegeven, vandaag is bekend geworden dat hij het nieuwe SBS-programma Waar is dat feestje? gaat presenteren. Van wilde schuurfeesten tot high society parties: Huisman is erbij en doet verslag van de soms bizarre avonden.