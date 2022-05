Bruce Springsteen komt met E Street Band naar Nederland

Volgens het tourschema staat de Born to Run-zanger op 25 mei in Amsterdam. Dat zou dan zijn eerste optreden in ons land zijn sinds 2016 op het Malieveld. Op 11 juni 2023 staat hij in Landgraaf. Vorig jaar was in een aangevraagde vergunning bij de gemeente te zien dat Springsteen in eerste instantie op Pinkpop 2021 zou optreden.